金正男遇刺全程不到3秒 手段大膽
馬來西亞警方偵辦北韓領導人金正恩同父異母兄弟金正男遇刺案，一段監視器畫面顯示，金正男遭女嫌犯噴毒，整段過程不到3秒。南韓批評北韓的恐怖主義手段越來越大膽。
路透社報導，南韓總理黃教安（Hwang Kyo-ahn）今天表示，金正男上週遇害，顯示北韓的暴行及「恐怖主義手段越來越大膽」。
英國「每日郵報」（Daily Mail）和澳洲新聞（news.com.au）網站報導，一段來自吉隆坡國際機場的監視器影片，據信顯示金正男遇刺瞬間。1名著牛仔褲的女子從後抓著金正男，另1女子隨即朝他臉上噴灑毒物。有日本電視台計算，整個突襲犯案過程不到3秒。
在隨後的影像，金正男出現在畫面並告訴安全警衛自己遭人在臉部噴了東西。金正男隨後就死於機場。
目前馬來西亞警方已逮捕1名與本案有連結的北韓化學專家。曾在平壤學過醫藥及化學的47歲男子李正哲（Ri Jong-chol），已於吉隆坡遭拘禁；馬國警方仍在追捕4名案發當天飛離吉隆坡的4名北韓男子。
馬國警方目前了解，李正哲是於2000年從北韓一所大學修習化學與醫藥畢業，隨後在印度擔任化學研究的工作。
一名警方消息來源指出，目前要下定論李正哲就是毒殺金正男的幕後主嫌還太早，「他正為此接受訊問，也被問及其他在逃共犯的下落。」
專案人員研究吉隆坡機場的監視器影片後，據信已精準掌握3名年齡在30到50歲的男子，他們於案發後立即搭機飛往另一東南亞國家。監視影像顯示犯嫌前往離境大廳搭機前，還去換了衣服，這可望幫助馬國警方通知相關鄰國的有關單位協助拘捕嫌犯。（譯者：中央社陳亦偉）1060220
(中央社)
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