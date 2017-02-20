驚傳大阪藏二奶 木村拓哉被爆還有個私生子

木村拓哉驚傳有私生子。(圖／本報系資料照)

日本天王木村拓哉和工藤靜香結婚多年恩愛如初，不過近日卻有媒體爆料，其實木村在大阪有二奶，還有個私生子，消息一出令外界相當震驚。

木村拓哉2000年和工藤靜香奉子成婚，隔年生下大女兒木村心美，不過近來日媒流出木村有私生子的消息，據《infoseek樂天 NEWS》報導，木村拓哉當年搭上一名京都藝伎，雙方維持多年肉體關係，還傳出女方替他生下私生子，據悉，她現居住在大阪箕面市。

其實，16年前已停刊的小報《Naispo》就曾報導類似消息，指木村經常出沒大阪箕面市，暗示他有另一個家，和現在爆出傳聞有相同之處，多年後再次成熱門話題。

(中時電子報)