「堅果鑽堅果專賣店」 旅展受歡迎
獲選台中市10大伴手禮的「堅果鑽堅果專賣店」，參加台中春季旅展，推出天天新鮮低溫輕烘培，不燥熱，非油炸，不會吃進吸滿炸油又增加重量的堅果大受歡迎。
點心和養生結合在一起，享受健有美味的堅果少負擔，在旅展攤位上成為熱門的伴手禮，杏仁豆、核桃、火山豆、腰果和鮮果乾，經過 低溫長時間烘焙的堅果，保留食物原有的營養價值，水分烘乾後，重量減輕了，愈吃愈香的好口感，「堅果鑽堅果專賣店」也成為網路上很多人稱讚的愛店。
「讓您不敢相信這真的沒有加糖喔！」業者表示，嚴選國外天然新鮮果乾系列，天然風乾無添加，特殊香Q的口感，最適合無負擔的天然零食，最重要的還能營養補充來源。
大受消費者青睞的夏威夷軟條，精選在欉熟成的新鮮土鳳用心製作，慢火細熬出酸甜熱情的風味，鳳梨酸甜彈牙搭配香濃夏威夷果仁，綻放出絕妙口感，令人驚艷
「實體店鋪及工坊合一，品質及食品安全都看的見！」業者特別推薦堅果的美味來自於頂級食材及堅持的熟成技術，運用正統前製過程及低溫控溫烘焙技術，呈現最挑剔及最頂級的產品，吃點心還能吃進健康。
(中時)
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