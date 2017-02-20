司改首場分組會議 國是會議6月登場
司法改革國是會議首場分組會議，今天上午在司法院登場，主題為「全民信賴公正專業的司法」（第2組）；分組會議3個月後，司法改革國是會議預計在6月登場。
司改國是會議分組會議共分5組，分組會議展開，為期約3個月；未來分組會議以2週1輪、每小組預計開6次會議。5組分別為「全民信賴公正專業的司法」、「權責相符高效率的司法」、「參與透明親近的司法」、「保護被害人與弱勢者的司法」及「維護社會安全的司法」會議。
總統府司法改革國是會議籌備委員會日前已公布各分組議題清單，每組分配4到5大類議題及子題，共21大類議題。
首場司改國是會議分組討論會議出席名單為林子儀、何飛鵬、許宗力、劉連煜、王金壽、王文玲、石賜亮、吳重禮、范立達、陳俊宏、孫友聯、黃怡碧、鄭麗珍、鄭玉山、張升星、吳巡龍、蔡碧玉、林志忠、張菊芳、林明昕、李建良；討論議題包括建立裁判憲法訴願制度等。
上午分組會議不對外開放旁聽，會後新聞稿由總統府司改籌備會公布，全程會議影片於當日下午上傳總統府司改國是會議網站。
此外，第3組「權責相符高效率的司法」第1次會議22日上午10時在法務部廉政署1樓第1會議室舉行。1060220
(中央社)
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