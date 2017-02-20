雲創好禮雲遊趣抽汽車 幸運得主出爐
雲林縣政府今天表示，2017台灣燈會在雲林舉辦雲創好禮區、雲遊趣汽車抽獎，兩名幸運得主揭曉。
雲林縣長李進勇表示，2017台灣燈會在雲林由於各界大力支持，經專業評估分析與民調，創下1360萬參觀人次、超過新台幣100億元經濟效益，遊客回客率超過4成、滿意度高達9成。
今年台灣燈會在雲林分為虎尾主燈區、北港燈區，各界盼望延期至228，但虎尾主燈區受限於契約關係，無法展延；北港燈區則將展延至4月23日，迎接媽祖聖誕。
台灣燈會在雲林也推出「2017台灣燈會雲遊趣」App，提供燈會及交通資訊等，還能抽大獎。「雲創好禮區」消費滿額者也能獲得抽獎機會。
李進勇抽出2台轎車、4台電動機車好禮，得獎名單公布於「2017台灣燈會網站」及「愛上雲林Facebook」粉絲團。其中，「雲創好禮區」汽車得獎者游智翔，李進勇打趣說，得主姓名呼應今年主燈「鳳凰來儀」，遨翔天際，恭喜這些得獎者。
縣府表示，得獎者收到通知後10天需回覆主辦單位，並依中華民國稅法及各類所得扣繳率標準的規定，領取獎項。1060220
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。