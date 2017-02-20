雲創好禮雲遊趣抽汽車 幸運得主出爐

我要評比

雲林縣政府今天表示，2017台灣燈會在雲林舉辦雲創好禮區、雲遊趣汽車抽獎，兩名幸運得主揭曉。

雲林縣長李進勇表示，2017台灣燈會在雲林由於各界大力支持，經專業評估分析與民調，創下1360萬參觀人次、超過新台幣100億元經濟效益，遊客回客率超過4成、滿意度高達9成。

今年台灣燈會在雲林分為虎尾主燈區、北港燈區，各界盼望延期至228，但虎尾主燈區受限於契約關係，無法展延；北港燈區則將展延至4月23日，迎接媽祖聖誕。

台灣燈會在雲林也推出「2017台灣燈會雲遊趣」App，提供燈會及交通資訊等，還能抽大獎。「雲創好禮區」消費滿額者也能獲得抽獎機會。

李進勇抽出2台轎車、4台電動機車好禮，得獎名單公布於「2017台灣燈會網站」及「愛上雲林Facebook」粉絲團。其中，「雲創好禮區」汽車得獎者游智翔，李進勇打趣說，得主姓名呼應今年主燈「鳳凰來儀」，遨翔天際，恭喜這些得獎者。

縣府表示，得獎者收到通知後10天需回覆主辦單位，並依中華民國稅法及各類所得扣繳率標準的規定，領取獎項。1060220

(中央社)