機場忘拿行李袋 曹西平怒被當犯人

曹西平驚覺行李袋被遺忘在行李轉盤上，第一次發生這種狀況的他，為找袋子在機場奔波好一段時間。（圖／取材自曹西平的粉絲愛團臉書）

資深男星曹西平日前臨時決定到泰國旅行，他也不忘在臉書分享所見所聞，但卻在回國出關後，曹西平驚覺行李袋被遺忘在行李轉盤上，第一次發生這種狀況的他，趕緊詢問觀光局服務中心和航空公司，最後由航空公司人員的幫忙才順利找回袋子，不過曹西平不滿觀光局服務中心擺臭臉「另外一位小姐臉上可以多點笑容嗎，我們只是忘了東西，不是犯人不需要那個表情好嗎？」

曹西平拿行李準備上車時，才驚覺袋子忘在行李轉盤上，曹西平理解出關後就不能再進關拿行李，在警衛指示下，趕緊詢問觀光局服務中心，曹西平向對方說明事件來龍去脈，並出示航空公司行李單，經過對方電話查詢後，曹西平得到回應是：「電話給他，找到了再給我們打電話」。

曹西平想著想著於是請航空公司櫃台幫忙，最後終於找到被遺忘的行李袋，曹西平忍不住說：「這樣子一來一往心情怎麼會好，出關馬上就不可以進關還要這麼麻煩，服務人員知道旅客東西沒有拿到的心情嗎」，他也進一步提到：「說話時可不可以多點同理心、帶點感情，讓旅客覺得溫暖、有人情味一點」。

儘管曹西平不忘緩頰「或許她們每天笑也累了吧、不想笑了吧」，並感謝航空公司人員幫忙找到袋子，不過他也感嘆：「哎，忘了袋子真的是麻煩，破壞了我10多天的度假心情」。

(中時電子報)