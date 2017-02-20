談年金改革 李來希：就是一個刪字

中華民國全國公務人員協會理事長李來希今天表示，所有的年金改革方案，坦白說，就是一個刪字。年金改革要有大格局、前瞻性，文官制度一旦崩解，受害的將是全國民眾。

立法院今天上午舉行立法院行使考試院副院長被提名人同意權全院委員會公聽會，國民黨立法院黨團邀請李來希與會。

李來希在會前受訪表示，年金改革要有大格局、前瞻性。今天所有年改方案，不只沒有精算報告，還都是以減法的施政在作為，要提高費率、降低給付、延後退休，或提早退休延後請領，坦白說，就是一個刪字，完全沒有前瞻性。

李來希說，今天執政者要犧牲上一代及這一代，來成全下一代，但等下一代長大後，卻又要再被犧牲一次，因為15、20年後，年金仍要破產，目前的方案，受傷害的不是上一代、這一代，而是下一代、年輕的一代。

李來希指出，過去這段時間，考試院未盡憲法所規定的職掌，率先傷害公務員升遷和退休權益事項。他說，文官制度一旦崩解，受害的將是全國民眾。

李來希表示，今天整個癥結都在文官體系被掌權者不當侵蝕，執政者不當干預考試權的獨立運作，利用民粹壓制法治聲音，這不是國家的福氣。但台灣是開放社會，若執政黨硬要橫柴入灶，相信人民的眼睛是雪亮的。1060220

(中央社)