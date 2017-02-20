全球武器貿易 創冷戰結束以來新高
今天公布的研究指出，受中東和亞洲需求拉抬，過去5年間，全球武器貿易創冷戰結束以來新高。
法新社根據瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI）研究報導，2012至2016年這5年間，亞洲和大洋洲國家武器進口以量來計算，占全球的4成3，和2007至2011年相較增加了7.7%。
「2012至16年間的大型武器轉運」創冷戰「結束以來任何5年間的新高」。
2007至2011年間亞洲和大洋洲武器進口占國際比率略高，為4成4。
中東和波斯灣國家的比率從17%躍增到29%，遠高於歐洲（11%，減少7個百分點）、美國（8.6%，減少2.4個百分點）和非洲（8.1%，減少1.3個百分點）。
斯德哥爾摩國際和平研究所武器與軍事擴張計畫（Arms and Military Expenditure Programme）資深研究員魏士曼（Pieter Wezeman）表示：「過去5年間，中東許多國家加速追求先進軍事能力時，主要轉向美國和歐洲。」
「儘管油價低，這個地區的國家意識到武器是因應衝突和區域緊張的重要工具，2016年因此訂購更多。」
美國仍是全球最大的武器出口國，出口市占33%（增加3%），高於俄羅斯（23%，減少1%）、中國大陸（6.2%，增加2.4%）、法國（6.0%，減少0.9%）、德國（5.6%，減少3.8%）。
上述5國的出口量，幾乎占全球重武器出口的75%。20160220
(中央社)
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