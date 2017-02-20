男子疑自殘斷腕 身體多處刀傷

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苗栗縣公館鄉36歲傅姓男子，今天上午被家人發現身體多處刀傷送醫急救，警方調查，初步判斷男子疑似想不開自殘，雖無生命危險，但手腕神經遭割斷，需進行手術接合。

苗栗縣消防局上午8時許接獲通報，公館鄉民生路有民眾受傷求救，派員前往查看，發現傅男全身共有20多處刀傷、血流滿地，倒臥浴室中，救護人員趕緊為傷患包紮，送醫急救。

傅男意識清楚，暫無生命危險，手腕神經被利刃切斷，需做顯微手術接合，附近鄰居指出，該名男子疑似精神狀況不穩定，清晨就聽到他大吵大鬧的聲音。

警方調查，傅男不排除是無業在家，喝酒之後心情鬱悶自殘，已提醒家人尋求專業協助，避免憾事發生。1060220

(中央社)