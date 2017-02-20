立委提廢考試院 蘇嘉全：非一人講就算

立法院長蘇嘉全今天對有綠營立法委員提議廢除考試院表示，這不是一個人講了就算，立法院是合議制，最後結果會如何，還要看討論結果。

立法院全院委員會上午舉行「行使考試院副院長及考試委員同意權案」公聽會，蘇嘉全主持會議前受訪表示，他不知有這個議題，如果有，也是立委權責。

至於年金改革方案，是否有總統府急著通過的壓力？他說，立法院是合議制，各立法院黨團會協商，只要大家願共同推動，改革就會過。相信法案爭議不大，是內容可能會有較不同的看法。1060220

(中央社)