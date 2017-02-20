金正男遇刺案 4涉案北韓人回到平壤

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南韓媒體今天報導，金正男遇害案嫌疑最大的4名北韓男子都於13日當天搭機逃離馬來西亞，平安地返回平壤。

馬來西亞中文媒體「中國報」和新加坡亞洲新聞台援引警方高層相關人員的話報導，「這4名嫌犯在事發當天逃離馬來西亞後，經由印尼雅加達、阿拉伯聯合大公國杜拜和俄羅斯海參崴，於2月17日抵達了平壤。」

南韓「朝鮮日報」、「中央日報」、「東亞日報」今天都以「北韓籍4名暗殺嫌疑犯已回到平壤」為標題，報導北韓領導人金正恩同父異母哥哥金正男在吉隆坡國際機場遇害案的後續發展。

報導引述馬來西亞全國副總警長諾拉昔（Noor Rashid Ibrahim）昨天在吉隆坡召開記者會表示，包括已被逮捕的李正哲（音譯，47歲）等人在內，在調查中已查明身分的6名男性嫌犯均為北韓籍。

馬來西亞警方稱，吉隆坡機場監視閉路電視拍攝到的北韓男性嫌犯為李志賢（音譯，33歲）、洪松學（音譯，34歲）、吳宗吉（音譯，55歲）和李在男（音譯，57歲）。他們在金正男遇害後，搭飛機離開馬來西亞。

報導說，疑似此案主謀的4名男性嫌犯已逃走1週，由第3國轉機返回北韓。

馬來西亞警方透露，除他們以外，正在追查李志宇（音譯，30歲）等其他3人，其中兩名身分尚未確認，極有可能也是北韓國籍。

馬來西亞警方一方面對包括返回北韓的前述4人在內的7人追查，另一方面向國際刑警組織（INTERPOL）申請協助調查。1060220

(中央社)