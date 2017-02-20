陸農民抓百隻癩蛤蟆 結果被警方刑拘

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中國大陸浙江省杭州市淳安縣陳姓農民日前抓捕114隻癩蛤蟆，打算分送親朋好友，分食野味，結果被警方逮捕，還遭到刑事拘留強制措施。

綜合中國大陸媒體報導，當地民眾舉報陳姓農民在小溪邊宰殺癩蛤蟆，當地森林警察出面逮捕48歲的陳男。陳男很疑惑地說，「抓癩蛤蟆難道也犯法？」

原來大陸的刑法、野生動物保護法裡明定「三有動物」，即「有益的和有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物」，也是受保護的野生動物。

大陸的「三有動物」包括麻雀、青蛙、壁虎、蟾蜍（癩蛤蟆）、野雞、野兔和各種蛇類等共計1700多種。

民警對陳男表示，根據上述規定，私自捕捉1隻（條）「三有動物」屬違法；捕捉20隻（條）以上就構成犯罪；捕捉50隻（條）以上就屬於重大刑事案件。

民警也表示，根據法規，獵捕非國家重點保護野生動物的，須取得狩獵證，且須服從獵捕量限額管理。陳男未取得狩獵證情況下，徒手捕捉方式破壞野生動物資源，已經涉嫌非法狩獵罪。1060220

(中央社)