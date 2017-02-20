「月亮咬一口」美味糕點，兩大帥哥成吸票機

「月亮咬一口」的攤位，由兩名超級帥哥當銷售員，業績開紅盤。（盧金足攝）

台中市知名的「月亮咬一口」現烤烘焙坊，在台中春季旅展飄香！坐鎮銷售的兩大帥哥吸引很多人採購，其中店內招牌金黃酥脆的波蘿麵包及牛奶棒，以銅板價就能品嘗美味麵包，生意強強滾！

「最好吃的牛奶棒！在這裡！」總店麵包種類眾多的「月亮咬一口」，被消費者譽為吃了他們家的麵包「月亮也陶醉了！」這次將熱騰騰的麵包糕點送進台中春季旅展中心，很多逛旅館的民眾聞香而來，一買就一大袋。

真材實料的「月亮咬一口」，最賣座的波蘿麵包出爐口味多種，麵包外觀帶點微微的焦黑感，不是像傳統的波蘿麵包油亮，但特別的是內餡有原味、奶酥、芋頭、花生、乳酪、燻雞等多種口味，天天吃都不膩。

香Q飽滿的牛奶棒更是「愈呷愈涮嘴」，銷售的員工表示，春季旅展這幾天牛奶棒創造好業績，香濃牛奶棒是很多台中人早餐和下午茶的選擇。

兩名年輕帥哥賣力銷售，很多消費者都忍不住停下腳步購買，不僅美味好吃，價格又實在，在物價高漲的時代，能以銅板價享受五星級的糕餅麵包，消費者稱讚「值回票價！」

(中時)