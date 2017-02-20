港「七警案」遭判刑 熊黛林挺警惹議
香港先前發生佔領事件，一名示威者曾健超因向警方潑灑液體，隨後被指遭7名警察帶走，並在暗處毆打，成為知名的「七警案」，儘管事後警方否認打人。但近日該案開庭，7警全被判刑，這讓向來很關心時事的「向太」陳嵐很不滿，就連剛成為新婚人妻的熊黛林都發聲挺警察。
「七警案」近日審判出爐，被指控攻擊曾健超的警察被判刑兩年，但這讓在佔領期間就很支持警察的陳嵐非常不滿，連發文支持警察，更罵判決法官是「狗官！」直嗆「罵你又如何？不過你連狗都不如！」
只是這起案件爭議不少，有民眾認為警方維持秩序是應當，不過也有人認為警方動用私刑本該就不對，支持判刑。而最近成為百億人妻的熊黛林，也在陳嵐微博下方表態，認為「只有壞人打員警，員警不能打壞人？！什麼世道？！」讓支持法官判刑的網友無法認同，不同立場的網友你來我往，還有得吵。
(中時電子報)
關鍵字：熊黛林
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