陸大叔超驚悚 1.5公尺電線自插尿道
中國大陸廣西桂林一名48歲男子日前將一根1.5公尺長的電線插進自己的尿道。醫師表示，這名患者不願說出將電線插入尿道的原因，但所幸經手術治療，男子並無大礙。
綜合網易新聞、南國今報等陸媒報導，這名男子12日下午在家人陪同下到醫院就診。男子告訴醫生，他幾小時前將一條去掉金屬芯的電線從尿道插入了膀胱，後來無法取出，並出現尿痛、尿失禁等症狀。
醫生檢查後發現，男子膀胱及尿道內有大量迂迴線條及團狀異物。
醫師表示，雖然塑膠線去掉金屬芯，但仍有一定硬度，纏繞成團後卡得比較死，周圍軟組織已經水腫糜爛，無法用內視鏡取出。
後來，醫師在男子的膀胱開了一個直徑僅0.8公分的小孔，並從中取出了一條直徑約0.25公分、長約1.5公尺的電線。
男子手術後並無大礙，休養3天便已出院。而對於為何要將電線插入尿道，男子始終三緘其口。
醫生表示，醫院不時會接診一些將異物放入膀胱及尿道的患者，放入的異物包括小鋼球、鑰匙圈、釘子、金屬絲、毛線、小樹枝等，花樣百出。「患者放入異物的原因，可能是出於好奇、止癢等等，很多患者並不願意開口告訴我們。」
醫生提醒，將異物放入尿道及膀胱非常危險，會引起尿頻、尿急、尿痛等感染症狀，如果不即時就醫，後果將不堪設想。1060220
(中央社)
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