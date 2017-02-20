防禽流感 動物園紅鶴暫停戶外活動

禽流感疫情延燒，大門迎賓的紅鶴暫停在戶外活動，降低被感染的風險。（台北市立動物園提供）

重創日本及韓國家禽產業的H5N6亞型高病原性禽流感病毒，在台灣東部及南部已有確診疫情發生，台北市立動物園有鑑於H5N6具有高傳染力、高發病率和高致死率等危險性，特別加強防疫及宣導。除了在生態鳥園及水禽區的遊客出入口處放置消毒踏墊，全面暫停野鳥救傷業務，進行必要把關外，大門入口迎賓的紅鶴池及兒童區原本自在趴趴Go的家禽們，在禽流感疫情緩和前，也將暫時停止在戶外活動，以降低牠們被意外感染的風險。

動物園表示，由於園區腹地廣大、綠蔭環繞、空氣流通，因此爆發群聚感染的機會並不大，園內照養多數珍禽的生態鳥園及水禽區等環境，遵循自然生態法則設計，加大、加高的籠網足以阻隔外部鳥類的進入，網籠內遍佈的植栽不僅提供鳥類棲息與躲藏，還能大幅降低鳥禽與遊客接觸的機會。

動物園指出，況且動物們本來就受到良好的照顧和嚴格的健康監控，只要遊客確實遵守不要餵食及接觸動物的參觀禮儀，就可以有效降低禽流感發生的風險。

園方說，自2006年起每個月都會採集鳥類糞便做禽流感篩檢，鳥類生活空間每周消毒一次，同時每日注意鳥禽健康狀況，如有異狀就立刻通報送醫；遇到鳥類死亡，都會由台大獸醫專業學院病理教授協助進行病理解剖，確實掌握死亡病因。

可能會接觸到禽鳥的保育員，工作時必須全程配戴口罩和手套、定期接種流感疫苗，更重要的是使用後的工作鞋、手套或口罩集中消毒或丟棄等自我管理，園區內半開放式的鳥類展示，例如大門廣場的紅鶴，避免野鳥被食物吸引而聚集，餵食區都設在室內，降低染病風險。

園方說，平時都有配合政府各層級防疫單位進行長期監測，請民眾安心遊園，也呼籲遊客做好自我健康管理，若出現發燒或身體不適的症狀，應戴口罩立即就醫，避免將病毒傳染給他人。

(中時)