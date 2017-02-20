瘋傳汙染水溝影片 越南指非由台塑排放

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越南網路上昨天瘋傳1段排出汙染紅色廢水水溝的影片，附上「台塑繼續排汙」的貼文，引起網友關注和擔憂。越南官員隨後駁斥指影片並非在台塑工廠拍攝，表示將針對此一傳言做出澄清。

這段影片長度未滿1分鐘，片中1條水溝排出汙染紅色廢水，但沒有拍攝周邊場景，發布者附上「台塑繼續排汙」的貼文，還註明影片於「2017年2月17日在河靜台塑鋼廠1號碼頭」拍攝。

影片隨後在網路上瘋傳，許多網友紛紛留言，對此表達擔憂，要求當地相關部門證實影片的真實性。

越南「民智報」新聞網站今天報導，河靜省經濟區管理處副處長黃青松（Hoang Thanh Tung）受訪表示，這是虛假訊息，實際上台塑河靜鋼廠並沒有任何像影片中這麼小的排水溝。

他說，目前社群網站相當開放，任何人都可上傳任何訊息，網友應小心類似的虛假傳言。

河靜省人委會副主席楊必勝（Duong Tat Thang）表示，當地資源與環境廳經初步查證，肯定這段影片不是在台塑鋼廠區拍攝。

他說，今天將成立工作小組，安排媒體記者前往台塑各排水溝視察，避免民眾對此事的誤解。此外，將澄清傳言發布者的動機，以採取處理措施。1060220

(中央社)