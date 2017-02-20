法務部：顏大和未質疑司改作秀

法務部今天凌晨發出新聞稿說，最高法院檢察署檢察總長顏大和有對檢察工作的熱忱及對司法改革的期待，與記者閒聊中表達個人意見，但未對媒體表示指司改作秀、已定案還要玩等。

媒體報導，顏大和質疑總統府司法改革國是會議作秀。

法務部表示，司法改革議題，各界仍可透過各管道表達意見或上總統府司改網站，提供各組召集人、委員作為討論議題或委員發言資料，不是只侷限於已公布的子題，歡迎各界對司改繼續提供具體寶貴可行意見，共同促司法改革成功。1060220

(中央社)