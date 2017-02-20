竹縣發現禽流感 警掌握棄雞元凶
新竹縣湖口鄉日前被發現400隻遭棄置死雞，經化驗確定為H5亞型禽流感，警方追查，鎖定新埔鎮一處養雞場，果真在場內發現死雞，並找到裝死雞的相同飼料袋，將相關事證送往化驗，並擴大偵辦中。
新竹縣湖口鄉通往新埔鎮的郊區，16日被人發現路旁有大量死雞遭棄置，飄出陣陣惡臭，立即通報相關單位前往了解狀況。
警方表示，有民眾在新竹縣湖口鄉羊喜窩段產業道路旁坡崁下看見死雞堆積，通報縣府環保局，現場約有十數個寫有「養雞飼料袋」的袋子裝有死雞並夾雜垃圾，粗估數量達400多隻，且已長蛆，初步研判已丟棄3至4天。
檢警和家畜防治所採集檢體送往淡水家畜衛生所檢驗，結果確定為H5亞型家禽流行性感冒病毒陽性反應。
警方和縣政府展開緝兇，先從附近養禽場追查，於新埔鎮一處養禽場發現也有死雞，並在場內找到與裝死雞相同的飼料袋，以及少見的養禽場會使用的「雞眼鏡」，隨即將相關事證送往化驗。
相關單位已鎖定特定對象，而家畜防治所也已前往該養禽場進行消毒及採樣，擴大偵辦中。
竹縣府家畜疾病防治所強調，若有發現禽隻異常死亡一定要依法通報防疫機關，隱匿病情或任意棄置動物屍體將依據動物傳染病防治條例第43條規定處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰，遭撲殺處置之動物依同條例第40條規定將不予補償，如造成疾病散播將致使整體產業蒙受更大損失，切勿心存僥倖。1060220
(中央社)
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