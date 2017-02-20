農會改選失利 雲林民進黨：選風敗壞

我要評比

下屆農會會員代表與小組長選舉落幕，民主進步黨雄心搶灘未果，雲林縣黨部今天表示，敗選原因歸於選風敗壞。

雲林地檢署表示，以積極深入的態度，持續追查農會選舉相關情資，如社會各界有具體可查證事實，歡迎向檢方檢舉，如有違法絕不寬貸。

下屆農會會員代表及小組長選舉，雲林20鄉鎮市除了東勢鄉農會，未依規定提供候選人申請選舉人名冊，選期延至3月4日，其餘在19日完成。

選前民進黨展現搶灘雄心，企圖挑戰長期掌控農漁會系統的前雲林縣長、現任台灣省商會理事長張榮味陣營，選舉結果因為票差仍大，外界解讀為鎩羽而歸。

張榮味妹婿、全國農會總幹事張永成表示，農會是農民的家，會眼睛明亮選擇由誰來「持家」，且是對原來經營團隊對投下信任票，與未來地方基層選舉無關。

民進黨雲林縣黨部指出，挑戰藍色基本盤，選舉結果未達預期1/3目標，但是部分鄉鎮接下來理監事選舉席次可望有所成長。

雲林縣黨部主委廖丁賜表示，選風敗壞、賄選嚴重是敗選原因，選戰過程要打破原有結構是高難度任務，未來仍秉持初衷與農民共同打拚，對抗長期派系壟斷農漁會資源的團體。1060220

(中央社)