「阿聰師的糕餅主意」消費者吃了真「糕」興

「阿聰師的糕餅主意」在台中春季旅展伴手禮區，吸引很多消費者採購。（盧金足攝）

榮獲2016創意糕餅幸福點心大獎的「阿聰師的糕餅主意」，在台中春季旅展送出好康大優惠，推出限時優惠貢貢香手包3包特價100元膳纖綜合燕麥第2盒半價，從大甲發跡的台灣芋頭酥之父，奶油酥餅創始人阿聰師的糕餅果然名不虛傳，連外縣市的消費者都把握機會，買了大包小包扛回家。

「阿聰師的糕餅主意」熱門招牌的貢貢香芋頭條（家庭號），在台中旅展會場打出3包550元的優惠，膳纖手工脆餅第2件半價優惠，現場還有不定時優惠。

阿聰師的芋頭酥也是台中知名的糕餅，阿聰師的幸福點心「小芋仔」在台中市的伴手禮區銷售，嚴選上等芋頭製成，消費者品嘗芋頭香，大讚很「糕」興「芋」見你，傳承大甲的美味，也傳達另一種堅持的感動。

(中時)