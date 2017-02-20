廢考試院 蘇嘉全：不是1個立委說了算

不少國民黨立委質疑民進黨要廢考試院，現在卻又補提名，根本是髮夾彎。立法院長蘇嘉全（中）20日表示，不是1個委員講了就算，立法院是合議制， 結果怎麼樣，要看討論的結果。（劉宗龍攝）

不少國民黨立委質疑民進黨要廢考試院，現在卻又補提名，根本是髮夾彎。立法院長蘇嘉全20日表示，他不曉得有這個議題，如果有的話，也是立委的提案職權。（劉宗龍攝）

立法院長蘇嘉全20日主持「行使考試院副院長及考試委員同意權案」公聽會。（劉宗龍攝）

不少國民黨立委質疑民進黨要廢考試院，現在卻又補提名，根本是髮夾彎。立法院長蘇嘉全20日主持「行使考試院副院長及考試委員同意權案」公聽會，會前，蘇嘉全受訪表示，他不曉得有這個議題，如果有的話，也是立委的提案職權，但廢考試院不是1個委員講了就算，立法院是合議制，結果怎麼樣，要看討論的結果。

(中時)