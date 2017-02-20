避免右腳再傷 大谷翔平要改跑壘習慣
「二刀流」大谷翔平自腳傷辭退經典賽後，近期雖還沒開始練投，不過打擊狀況倒是越來越好，昨用七分力打出10轟，推測距離在140公尺左右，其中更有5球飛出場外，他表示應過不久就能投入實戰練習，右腳傷勢似乎已不成問題，而為避免再受傷，大谷打算先從跑壘下手，改由左腳踏上一壘。
《SANSPO.COM》報導，日本火腿持續在沖繩展開春訓，現階段球隊已進入實戰演練，腳傷的大谷，則仍採用另一套不傷腳的菜單訓練；昨連續第二天到室外打擊區練習，他火力依舊兇猛，練打50球就敲出10發全壘打，對自己的狀況滿意的說，「我想快能投入實戰了，今天還能到室外練打，感覺很棒。」
為盡快讓右腳傷勢康復，並避免再次受傷，大谷也想出新對策，其中一個就是改變自去年日本大賽、經典賽強化試合以來，衝往一壘時用右腳先踩上壘包的習慣，「我有用右腳踩壘的習慣，我想能改掉會比較好。」以目前的情勢來看，大谷很可能會暫時以打者身分，於開季時亮相。
(中時電子報)
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