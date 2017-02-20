菲烘焙展 麵食大師周清源傳手藝

菲華麵包糕餅同業公會舉辦烘焙展覽會，在台灣有「麵食界國寶級大師」之譽的周清源受邀現場傳授手藝，讓好吃、健康又簡單的中式麵食，也能在海外傳承下去。

菲華麵包糕餅同業公會主辦的第9屆烘焙展覽會，於2月17日至19日，一連3天在馬尼拉世界貿易中心舉行，展出新型烘焙機械、糕餅創意作品，並舉辦多場講習會，而周清源的麵食示範，正是大會的壓軸講座。

人稱「周老師」的周清源，於19日下午向菲國麵食愛好者傳授了3樣手藝：斤餅、荷葉餅以及兩相好，共同的特點就是好吃、健康又簡單。

早於1985年開始，周清源就與菲國僑界結了不解之緣，這次他為菲國麵食愛好者帶來新觀念，「第一是操作簡單，第2是材料單純、健康，然後配合居家需要，複雜的麵食就交給餐廳及糕餅店。」

原料只分乾與濕兩種，乾料有麵粉、小蘇打粉、植物油和少量細砂糖，濕料只有水，製作方法簡單，且吃得健康，十分符合現代人的生活，雖然吃到的是麵粉原味，但民眾品嚐後個個讚不絕口。

今年參加烘焙展的廠商及人潮都創下歷年來新高，現場逾600個攤位，分別來自15個國家，包括美國、澳洲、瑞典、土耳其、台灣與地主菲律賓等，3天參觀人潮估計超過1萬8000人次。

菲華麵包糕餅同業公會理事長甄山國說，菲華麵包糕餅同業公會與台北巿糕餅商業公會有著長久的工作關係，雙方情同姐妹會，這次台灣廠商展出許多新式的烘焙機械，十分符合菲國烘焙業者的需求。

甄山國也表示，台北巿糕餅商業公會即將慶祝成立70週年，菲華麵包糕餅同業公會將於4月派遣一支50人代表團赴台祝賀，並進行經驗交流。

烘焙展上，主辦單位也為周清源舉行了新書發表活動。周清源說，他最大心願就是把一生所學傳承下去，「希望中式點心走到哪邊都有，不要因為沒有人教，而把它淡忘掉了。」

有了這次的成功經驗，原本兩年一度的菲華烘焙展覽會，將破例於明年再次舉辦，且移師總統杜特蒂的家鄉納卯市，希望把烘焙的熱潮擴大到菲國其他地區。1060220

(中央社)