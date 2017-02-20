PGA》強森Genesis摘冠 史上第20位「球王」

強森Genesis公開賽封王 ，同時成為史上第20位「球王」。(美聯社)

32歲美國長程炮名將強森，20日通過兩輪36洞考驗，順利攻頂成功，以大勝5桿的總桿267桿(-17)，勇奪Genesis公開賽冠軍，同時擠下澳洲名將戴伊，成為史上第20位「球王」。

原來位居世界第3的強森，這場比賽只要奪冠，而戴伊又排名在52名之外，就可奪冠、登上世界第1，最終結果也是如此。

強森前兩輪交出66桿位居榜首，前3天因延誤賽程，必須在20日第4天連打兩輪36洞，才能確定是否守住領先優勢。上午的第3輪，他飆出7鳥0柏忌的64桿(+7)佳績，穩穩位居排頭，接著第4輪前6洞抓下3隻小鳥，鞏固龍頭地位，雖隨後12洞吞下3個柏忌，這輪只揮出平標準桿71桿，仍以領先5桿之多奪得第13座美巡冠軍，同時首度登上「球王」寶座。

他賽後接受美國電視媒體訪問時說：「今天真的是很邁長的一天，自從去年拿下『年度最佳球員』之後，讓我更努力的往前進。」

強森奪冠後，在第18洞果嶺旁擁吻愛妻與幼子，而他的妻子目前已懷有第2個寶寶。

二度登上世界第1的戴伊，這場比僅獲得並列第64， 終結連續47周與累計51周世界第1。

(中時電子報)