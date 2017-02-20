川普亂講瑞典遭恐攻 白宮回應也遭媒體打臉

川普2月18日在佛州墨爾本市的機場舉行集會。(美聯社)

網友Grapeykins說川普說發生恐攻的那天晚上，最大的事件事實上是一隻名叫的餅乾的馬掉入井中被救出。(圖截自Grapeykins的推特)

瑞典前外交部長Carl Bildt也在推特上質疑川普。(圖截自Carl Bildt的推特)

美國總統川普(Donald Trump)誤稱瑞典最近曾遭移民發動恐怖攻擊後，白宮今天為他澄清、表示川普指的是瑞典不斷上升的犯罪率，但這個說法也立即遭到媒體指出並非事實。

根據路透社(Reuters)報導，白宮發言人Sara Sanders周日向記者表示，川普周六在佛羅里達州舉行競選集會時針對瑞典的發言，事實上指的是該國全國性的犯罪率上升、並非單一事件。但路透社引述瑞典官方數據表示，儘管瑞典收留了十幾萬名來自戰亂國家如敘利亞和伊拉克的難民，該國的犯罪率自2005年起就開始下滑。

川普周六在佛州集會中強調國家安全的重要，並且提到發生在德國、布魯塞爾、巴黎和尼斯的恐怖攻擊，但他突然說：「你看昨晚在瑞典發生了甚麼事，瑞典，誰能相信會發生這種事?瑞典。他們收容了很多人，現在出現了他們從未想過的問題。」

週日川普也親自上推特澄清，表示他針對瑞典的發言是根據福斯新聞網(Fox News)對瑞典和移民做的報導。福斯新聞網是川普偏好的媒體，周五該媒體報導在瑞典據說發生了和移民相關的犯罪問題。

瑞典駐美大使館在推特上轉貼了川普這番話，並表示：「我們期待能告知美國政府單位有關瑞典的移民和移民融合政策。」瑞典外交部長Margot Wallstrom也在推特上表示，民主和外交都需要大家尊重科學、事實和媒體，但前任瑞典外交部長Carl Bildt 就沒有這麼客氣了，他說：「瑞典?恐怖攻擊?川普吸了甚麼東西?好多疑問。」

網友Grapeykins也在推特上表示，那個川普據稱瑞典發生恐攻的晚上，事實上當天發生的最大事件，只有一隻名叫餅乾的馬掉入一口井後獲救而已。《哈利波特》作者J. K. 羅琳(J.K. Rowling)也忍不住拿這點來開玩笑，在推特上模仿川普的競選口號「讓美國再度偉大」(Make America Great Again)，創造了一個推特標籤：「讓餅乾再度乾起來。」(#MakeBiscuitDryAgain)

(中時電子報)