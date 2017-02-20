MLB》皇家荷斯莫開口10年約 不然走人

皇家荷斯莫上季明星賽獲選單場MVP。(美聯社資料照)

皇家隊2015年封王功臣，一壘手荷斯莫(Eric Hosmer)今年球季結束將進入自由市場，據傳他開口10年長約希望續留堪薩斯，但這價碼恐怕難以讓他如願。

資深棒球記者羅森索(Ken Rosenthal)報導，荷斯莫的經紀人波拉斯(Scott Boras)，近日與皇家開始洽談延長合約，荷斯莫也明確點出若新球季開幕前沒有結論，他就會離開皇家隊恢復自由身。

荷斯莫說，「但我不喜歡球季中有事情懸而未決，如果開幕前沒有結論，那球季中也不會有結果。」荷斯莫強調恢復自由身的決定並不容易，「但每個球員有權利爭取最好的待遇。」

連續3年金手套得主荷斯莫，明年將滿28歲，他上季打擊率2成66，但25轟、104分打點都是生涯新高，更獲選明星賽MVP，但他開口的10年約對小成本的皇家隊恐怕是負擔，而紅襪、大都會、費城人隊可能都是競爭對手。

(中時電子報)