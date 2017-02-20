金正男遺體引爆外交戰 馬國召北韓大使

北韓駐馬來西亞大使姜哲17日在吉隆坡召開記者會的神情。（圖/美聯社）

北韓駐馬來西亞大使姜哲（Kang Chol，音譯 ）在上周五強烈批評馬來西亞，拒絕交出北韓最高領導人金正恩同父異母長兄金正男的遺體後，馬國外交部20日召喚姜哲，而他上午已抵達該部。

此外，馬來西亞外交部發佈聲明說，已召回駐平壤特使，「以進行諮商」。據馬來西亞《星報》（The Star）報導，馬國外交部在措詞強硬的聲明中說，姜哲子虛烏有的指控，等同嚴重試圖損害馬來西亞聲譽。聲明中並指出，馬國政府對金正男案始終採取透明坦誠的立場。

而據路透與法新社報導，馬國外交部說，他們召喚姜哲，是要求他針對2月17日舉行記者會，指控馬來西亞政府的說法提出解釋。聲明指出，這位北韓大使暗示，吉隆坡「有所隱瞞」。此外，姜哲還說，馬來西亞與外國勢力串通，以譁眾取寵。

據韓國中央日報20日報導，涉嫌毒殺金正男的4名北韓男性，全在事發後乘飛機逃離馬來西亞。馬國警方高層相關人員透露，4嫌在事發當日離境，後經由印尼雅加達、杜拜和俄羅斯海參崴，於2月17日抵達平壤。

馬國警方一方面通緝包括這4人在內的7名嫌犯，另一方面則向國際刑事警察組織（INTERPOL）申請協助調查。馬來西亞警察廳19日在吉隆坡市內警察辦公樓召開記者會表示，包括已被逮捕的李正哲（音，47歲）等人在內，在調查中已查明身份的6名男性嫌犯都是北韓籍。

據當地警方稱，機場監視器拍攝的北韓男性嫌犯為李誌賢（音，33歲）、洪松鶴（音，34歲），吳宗吉（音，55歲）與李在男（音，57歲）。他們在機場看到金正男遇害後，便搭機逃離馬來西亞。當地警方表示，除了他們以外，仍在追緝李誌宇（音，30歲）等其他3名嫌犯，其中尚未確認兩名嫌犯的身份，而他們極可能也擁有北韓國籍。馬國警方認為，涉嫌殺害金正男的嫌犯共有11名。

(中時電子報)