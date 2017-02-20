年金改革方案 李來希：就是一個刪字

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立法院20日舉行立法院行使考試院副院長被提名人同意權全院委員會公聽會，國民 黨立法院黨團邀請中華民國全國公務人員協會理事長李來希與會，李來希會前受訪表示，所有的年金 改革方案，坦白說，就是一個刪字，完全沒有前瞻性。（劉宗龍攝）

立法院20日舉行立法院行使考試院副院長被提名人同意權全院委員會公聽會，國民 黨立法院黨團邀請中華民國全國公務人員協會理事長李來希（中）與會，李來希會前受訪表示，所有的年金 改革方案，坦白說，就是一個刪字，完全沒有前瞻性。（劉宗龍攝）

立法院20日舉行立法院行使考試院副院長被提名人同意權全院委員會公聽會，國民黨立法院黨團邀請中華民國全國公務人員協會理事長李來希與會，李來希會前受訪表示，所有的年金改革方案，坦白說，就是一個刪字，完全沒有前瞻性。

(中時)