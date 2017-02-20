網友挖苦瑞典事件 川普：電視報導說的

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美國總統川普昨天誤指瑞典發生移民相關安全事件，他今天解釋，是因看到電視報導，才會這樣說。

路透社報導，川普（Donald Trump）上任短短數週就試圖以國安理由下猛藥緊縮邊界管制措施。他昨天在1場集會中對數千名支持者表示，瑞典處理移民也遭逢嚴重問題。

川普說：「看看昨晚在瑞典發生的事情。瑞典呢，誰相信會發生這種事？就是瑞典。他們收留了大量難民，他們面臨了以往從沒想到可能發生的問題。」

但其實瑞典並未發生任何震驚國際的重大事件。深感困惑的瑞典政府要求美國國務院解釋川普所指為何。

川普今天在推特發文說：「我提到瑞典發生的事情，是根據@福斯新聞（@FoxNews）所播有關移民與瑞典的報導。」

美聯社報導，川普可能是指福斯新聞頻道（Fox News Channel）17日晚間節目「塔克卡爾森今夜秀」（Tucker Carlson Tonight）報導瑞典去年接受超過16萬名尋求庇護者，但僅500名移民在境內找到工作。搭配破窗和火警畫面的這則報導說，移民流入後，槍枝暴力和強暴激增。

路透社報導，白宮發言人今天告訴記者，川普是在泛指瑞典犯罪日增的情況，而不是哪1宗特定事件。

瑞典駐美大使館推文，除提及川普看福斯報導的這項說法，也強調「期盼將瑞典移民和整合的政策告知美國行政部門」。

在川普最愛使用的社群媒體推特上，用戶紛紛拿川普這次明顯失誤大開玩笑，創造了「昨晚在瑞典」（#lastnightinSweden）和「瑞典事件」（#SwedenIncident）的標籤。

瑞典民眾紛紛發文嘲諷川普，並上傳馴鹿、瑞典肉丸，以及工人組裝瑞典連鎖家具家飾品零售商宜家家居（IKEA）家具的照片。

推特用戶Adam Bergsveen推文說：「#昨晚在瑞典，小犬把他的熱狗掉在營火裡。可悲！」（譯者：中央社何宏儒）1060220

(中央社)