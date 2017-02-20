吳新興鼓勵僑生返台就讀 學位專長兼得
爭取海外華裔子弟返台就讀向下紮根，僑委會除「海青班」外，也推動「3加4技職專班」。委員長吳新興表示，東南亞僑生返僑居地皆成「知台派」，讓台灣與東協國家關係更緊密。
因應國內少子化問題，僑委會與教育部雙軌並進。教育部負責外籍學生招生，僑委會主責華僑子弟招生，另外國內也提供全英語課程供主流國家不諳華語的華僑子弟返台就讀。
配合政府新南向政策，吳新興指出，東南亞國家僑生返台就讀後，都會變成親台、支持台灣的力量，成為東南亞國家的「知台派」，在各行各業發揮很大影響力，讓台灣與東南亞國家關係更緊密。
僑委會目前針對海外華僑青年開設「海外青年技術班」，協助培養海外子弟習得一技之長，並取得專科學歷；另外推動「3加4技職專班」，協助台僑子弟返台就讀高職後直升科技大學。
吳新興表示，透過7年一貫養成教育，並與台灣產業界結合，僑生半工半讀，既可減輕家計，還可習得專長，是很重要的政策設計，鼓勵僑生踴躍返台就讀。
他說，「海青班」在民國105年爭取到全球海外1200名學子返台，預計106年增至1800人，成效良好。而國內參與3加4技職專班的職校及科技大學愈來愈多，僑委會樂觀其成。1060220
(中央社)
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