金正男命案 傳北韓大使抵大馬外交部

我要評比

根據路透社目擊者，北韓大使姜哲今天抵達馬來西亞外交部出席會議，此時北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男命案仍在調查中。

報導說，姜哲（Kang Chol，譯音）和大馬官員目前尚無法置評。

北韓18日表示，將「斷然拒絕」大馬當局對金正男的驗屍結果，還懷疑大馬恐怕「有所隱瞞」，且與敵對勢力「串通」，此處暗指南韓。（譯者：中央社盧映孜）1060220

(中央社)