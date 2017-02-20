印度學生學習春節文化 興致盎然
駐印度清奈辦事處今天表示，在清奈地區服務的3名華語老師18日舉辦介紹華人春節文化課程，讓50多名印度學生了解春節文化。
駐清奈代表處指出，陳奕勳、鄒宛育和張瓊文3名華語老師在印度理工學院馬德拉斯分校（IIT Madras）介紹春節文化，除說明春節由來、十二生肖和傳統華人習俗外，還以分組方式輪流以象棋、書法和製作紅包等主題，讓學生實際體驗、認識如何以毛筆書寫與春節有關的中文字。
與會的有大學一年級新生和研究生共50多人，在分組團體實作時，有了相互學習的樂趣。
駐清奈辦事處處長李朝成也應邀參加這項活動，並答覆學生有關文字部首、發音、書寫順序等資訊。
李朝成還在致詞時補充說，在台灣部分家庭，除夕和大年初一尚有祭祀祖先及送迎神明的傳統，並透過誠心擲茭和祖先、神明直接溝通，在介紹這些傳統文化與習俗時，印度學生們聽得興致盎然。
這項寓教於樂的文化活動歷時約4個小時，師生互動熱烈。
參與學生告訴與會的駐清奈辦事處官員，學習到許多華人社會有關春節的傳說、十二生肖、飲食、娛樂等訊息，也認識如何書寫春聯、製作紅包，未來希望優先選修華語課程，有系統地學習華文。1060220
(中央社)
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