高鑫公告與蘇寧討論合作　股價大跌

在港上市的高鑫零售今天開盤後大跌，截至發稿，跌逾13%，報港幣7.54元。

阿里巴巴與騰訊日前傳出有意購買中國大潤發，高鑫零售為中國大潤發和歐尚超市的母公司。

高鑫零售17日晚間在港交所發布公告，目前與第三方包括大陸電商業者「蘇寧」就潛在合作所進行討論仍屬非常早期階段，現階段就任何有關合作之架構或條款並無展開實質性討論。該等初步討論仍在進行中，但無法保證將進行任何相關交易。

公告並澄清，這些「第三方」目前不包括如外傳提到「阿里巴巴」或「騰訊」，但現階段不排除與任何大型線上平台合作的可能性。高鑫零售17日下午停牌，20日上午於香港交易所恢復買賣。1060220

(中央社)