國道意外誰需下台 蔡其昌：不需設定層級

我要評比

立法院副院長蔡其昌今天表示，面對遊覽車事件，只有用最嚴格、嚴肅心情面對，層級不需設定，「該是誰負責任，誰就該下台」，行政院可好好檢討。

蝶戀花旅行社遊覽車13日晚間在國道發生翻覆意外，導致33人死亡，交通部次長王國材昨天證實，交通部觀光局長周永暉和公路總局長陳彥伯都已口頭向交通部長賀陳旦請辭。

蔡其昌上午受訪表示，人是一定要負責，上次火燒車事件是2個局長負責，不可能說這麼大的事故沒人負責，包括他及社會大眾都無法接受。

他說，到底負責到什麼層級，行政院會徹底了解原因，但面對這麼重大事件，只有用最嚴格、嚴肅心情面對，層級不需設定，「該是誰負責任，誰就該下台」，行政院可好好檢討。

中國國民黨立法院黨團總召集人廖國棟表示，由觀光局與公路總局承擔，根本是責任往下推；新政府上台後，相關交通事件幾乎沒停過，顯然賀陳旦在交通部長角色上扮演得零零落落，應最先被檢討，應下台。

民主進步黨籍立法委員蔡易餘說，這次事件是結構性問題，包括遊覽車司機是否過勞及遊覽車結構問題，整體調查還沒完全出爐前，就要賀陳旦下台，應還不用走到這一步；至於周永暉和陳彥伯願扛責，他希望賀陳旦可妥適裁決。1060220

(中央社)