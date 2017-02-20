國道意外誰需下台 蔡其昌：不需設定層級
立法院副院長蔡其昌今天表示，面對遊覽車事件，只有用最嚴格、嚴肅心情面對，層級不需設定，「該是誰負責任，誰就該下台」，行政院可好好檢討。
蝶戀花旅行社遊覽車13日晚間在國道發生翻覆意外，導致33人死亡，交通部次長王國材昨天證實，交通部觀光局長周永暉和公路總局長陳彥伯都已口頭向交通部長賀陳旦請辭。
蔡其昌上午受訪表示，人是一定要負責，上次火燒車事件是2個局長負責，不可能說這麼大的事故沒人負責，包括他及社會大眾都無法接受。
他說，到底負責到什麼層級，行政院會徹底了解原因，但面對這麼重大事件，只有用最嚴格、嚴肅心情面對，層級不需設定，「該是誰負責任，誰就該下台」，行政院可好好檢討。
中國國民黨立法院黨團總召集人廖國棟表示，由觀光局與公路總局承擔，根本是責任往下推；新政府上台後，相關交通事件幾乎沒停過，顯然賀陳旦在交通部長角色上扮演得零零落落，應最先被檢討，應下台。
民主進步黨籍立法委員蔡易餘說，這次事件是結構性問題，包括遊覽車司機是否過勞及遊覽車結構問題，整體調查還沒完全出爐前，就要賀陳旦下台，應還不用走到這一步；至於周永暉和陳彥伯願扛責，他希望賀陳旦可妥適裁決。1060220
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。