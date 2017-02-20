沈正宗調升聖露西亞大使 雪梨僑界歡送
駐雪梨辦事處長沈正宗將調升駐聖露西亞大使，僑界於當地時間19日舉辦餐會歡送。
餐會由僑務諮詢委員葉清玉擔任總連絡人，並由澳洲台灣商會會長陳錦燦主持。
僑領們細數沈正宗抵任以來推動中華民國與澳洲新州政界交往不遺餘力，時時關懷及協助僑界各項事務、並在台灣高雄氣爆及尼泊爾地區震災時主動聯絡奔走，促進台澳關係緊密成長。前新州上議員何沈慧霞也祝福沈正宗一路順風。
沈正宗感謝僑界支持，並呼籲僑界續秉初衷，繼續支持和協助新任處長王雪虹，共同提升台灣與新州全方位交流及合作。
眾僑領紛紛用歌聲為沈正宗離任獻上最誠摯的祝福，場面溫馨。1060220
(中央社)
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