涉案判刑 高市議員林武忠失格案待函示

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高雄市議員林武忠被控在民國95、96年間向交通大隊抽罰單，最高法院駁回上訴，林武忠被判刑1年6月、緩刑4年、褫奪公權2年；林武忠是否會因此案遭解職，市議會尋求函示。

17日最高法院判決定讞，高雄市議會一度認定林武忠的議員資格將會被解職，依規定由該選區「落選頭」候選人童燕珍遞補，不過後來持保留態度，將尋求法務部檢察司協助了解認定。

據了解，林武忠的律師說，此案是在民國95年刑法修法前的案例，依法褫奪公權是從刑，緩刑效力要及於從刑，律師主張林武忠的解職案不成立。

由於林武忠的任期還有近兩年時間，他透過法界不同的見解，爭取續任議員到任期屆滿。

高雄市議會指出，已將林武忠的主張轉給法務機關，林武忠續任或被解職、議會是否遞補童燕珍都還待認定，將依行政院的函示辦理，最快這星期會有結論。1060220

(中央社)