拒絕F-35C 川普真要用超級蜂取代

F-35C(上)原先要取代F/A-18E(下)，卻有種種問題而進度緩慢，川普打算下一筆大訂單買F/A-18E，也就會排擠F-35C的採購量。(圖/美國海軍)

美國總統川普宣布，他正在考慮一筆「大訂單」，準備向波音公司指定購買F/A-18XT先進超級大黃蜂戰鬥機(advanced Super Hornet)，以取代研發不順的F-35C聯合打擊戰機海軍型。

美國國防部巴茲站(DoD Buzz)報導，川普在波音公司787 夢幻客機(Dreamliner) 揭幕式時講了一段帶有玄機的發言，他說：「我正在認真考慮慮一項大訂單。」並且詢問觀眾「你們是否關心我們使用F/A-18超級大黃蜂?」

這些發言與國防部長吉姆·馬提斯(Jim Mattis)在一個月前的檢討令非常類似，他要底下人評估F/A-18E超級大黃蜂是否可以做為F-35C聯合打擊戰鬥機的廉價替代版本。

波音發言人證實，特朗普的幕僚長萊恩斯·蒲博思(Reince Priebus)被發現拿著F/A-18XT戰機的簡介手冊，顯然是為購買F/A-18做打算。XT是先進超級大黃蜂的暫定型號，也叫做BlockIII。

在這份手冊上寫， XT/BlockIII會是F-35聯合打擊戰機、EA-18G咆哮者電戰機和E-2D鷹眼預警機的最佳支援，因為他們具有同樣水準的資料連絡能力，可以共享情報，進而相互支援。雖然手冊介紹了XT/BlockIII的先進電子技術，但是僅是擺在「支援」的角色，而不是「取代」F-35。

川普在當選總統之前的幾週，就已經批評F-35聯合攻擊戰鬥機成本失控，必須要找到其他的替代方案。之後他說：「假如F-35還不降價，我們會改買F/ A-18，取消F-35訂單。F-18是一架偉大的飛機，把匿蹤設備放在它上面，也能表現的很好。」

不過軍事圈內人完全不同意這種見解，一位空軍將軍說F-16和F / A-18這樣的傳統戰鬥機，不管怎麼改造升級仍然不會是F-35的對手。

空軍上將史考特．普萊斯(Scott Pleus) 說：「飛機的外形和細部構造決定了它的雷達反射機率，F-18的雷達橫截面已經無法改變，它僅能做一些有限的調整，調整的效果再好也無法與原本就以逃避雷達為設計宗旨的第5代戰機相比，這是先天就注定的。」

(中時電子報)