性侵女童辯「下體搔癢」 7旬老翁判刑13年定讞

高雄市7旬男子王茂春3年前認識2名就讀國小女童，他利用帶對方出遊的機會，分別在壽山動物園旁涼亭及他的住家猥褻、性侵女童共4次，犯後他還辯稱是幫忙查看「下體搔癢」，最高法院痛斥他犯後無悔意，今日依加重強制性交及猥褻罪將王男判刑13年確定。

判決指出，王男從2014年起陸續認識就讀小學四年級的2名女童，他先約其中一名女童到他家中，要求對方褪去下半身衣物後，強吻她的下體，此外，他還趁著帶對方到高雄客家文物館水池戲水時，以手指性侵她的下體。

王男還騎車載著2名女童到壽山動物園附近涼亭，同時間以手撫摸她們胸部及下體，犯後他食髓知味又帶另一名女童到該處，趁四下無人之際，不顧對方以哭喊抗拒，在涼亭內性侵該名女童。

歷審都認為王男年長女童50多歲，身為長輩竟不知照顧晚輩，反而因個人私慾加以性侵，他犯後推稱女童下體搔癢才幫忙看，沒有悔意、態度不佳，依加重強制性交、加重強制猥褻罪將他判刑13年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)