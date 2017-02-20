教育部送土博士到南加大博士後研究 年薪2百萬

教育部與南加大簽約，將送台灣土博士到南加大進行博士後研究。（林志成攝）

教育部送土博士出國進行博士後研究，給年薪新台幣200萬元！教育部今天與美國南加大簽署「博士後研究獎助金計畫合作協議」，今年將送出5至10個土博士到南加大進行博士後研究，每人年薪是6.8萬美元（約新台幣200萬元），為期2年。

教育部次長蔡清華表示，為培育產業及大學所需要的人才，今年起推動博士後研究人員獎助計畫，南加大是第一所與教育部簽約的學校，之後還會跟美國、歐洲知名大學簽約，預計未來每年送出20個優秀博士到國外進行博士後研究，並會給他們優渥的薪水。

教育部為培育政府「5＋2重點創新產業」（亞洲矽谷、綠能科技、智慧機械、生技醫藥、振興國防、新農業、循環經濟）之我國高階專門人才，並拓展我博士生國際宏觀視野及強化專業知能，今年起推動博士後研究人員獎助計畫。

教育部今天與南加大簽署合作計畫，將選送我年輕學者赴南加大從事博士後研究，申請資格為取得博士學位3年以內，並優先考量在國內大專院校取得博士者，到南加大從事2年的博士後研究，每人年薪6.8萬美元，教育部負擔其中3.1萬美元、南加大負擔3.7萬美元。

南加大校長尼奇亞斯表示：「長期以來，南加大有很多學生來自台灣，台灣也是南加大極為重要的研究合作夥伴。這次簽署合作協定，代表南加大致力支持台灣的頂尖研究人才和計畫。」

南加大是世界知名大學，《華爾街日報》評比為全美15大，《美國新聞與世界報導》評為全美第23大，英國《泰晤士報》高等教育評比為全球第60大。南加大大腦與創造力研究所、馬克及瑪莉史蒂文司神經影像與資訊所、邁克生生物科學整合研究中心等學術研究水準均深受推崇。

參與這項計畫的年輕學者有返國服務的義務嗎？教育部說，目前傾向「將人才儲存於海外」，他們在南加大進行2年博士後研究後，如果美國有更好的機會，他們可以留下來，不見得要立即回國。這項計畫的辦理名額及甄選簡章將於4月底公告。

(中時)