北京新規 廣場舞擾民或受治安處罰

北京市體育局透露，北京市人大會議近日通過的《北京市全民健身條例》將於3月正式上路實施，該條例明確指出，廣場舞作為社區居民日常健身的重要形式，由於噪音擾民等問題近兩年來備受爭議。新版條例提倡文明開展個人、集體健身活動並指出，不得擾亂公共秩序、宣揚迷信、影響他人正常工作、學習和生活，情節嚴重者將構成違反治安管理行為，由公安機關依法給予治安管理行政處罰。

中新社報導，2017年3月1日起，由北京市第十四屆人民代表大會第五次會議通過的《北京市全民健身條例》將正式開始施行。新版條例的出台讓人耳目一新，對於當下北京市民所關心的健身場所、群眾健身活動等熱點問題提出了指導性意見。

報導指出，為切實解決健身場所、健身設施資源不足等問題，新版條例不僅要求公共體育設施的有序開放，同時規定中小學校將在課餘時間和節假日期間向未成年人免費開放。

條例指出，廣場舞作為社區居民日常健身的重要形式，由於噪音擾民等問題近兩年來備受爭議。新版條例提倡文明開展個人、集體健身活動並指出，不得擾亂公共秩序、宣揚迷信、影響他人正常工作、學習和生活，情節嚴重者將構成違反治安管理行為，由公安機關依法給予治安管理行政處罰。報導稱，廣場舞擾民問題，也將迎刃而解。

(旺報)