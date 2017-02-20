機捷開通新景點》文青必拍！原味徽式建築品歷史、陽光灑落喝咖啡

到100％原味的安徽古宅「蘆竹大夫第」裡有「天井」，天氣好時，陽光灑落在地，光影、人像浮光之間完美結合。（圖取自蘆竹大夫第Facebook）

機場捷運開通了！來桃園「ㄑ桃」吧！不用搭飛機到大陸安徽，在桃園龍安就能看到100％原味的安徽古宅「蘆竹大夫第」，古色古香的特色門面、精美的雕樑畫棟外，「大夫第」裡有多個2個「天井」，天氣好時，陽光灑落在地，光影、人像浮光之間完美結合，不管怎麼拍都美。拍照累了，還能在古建築裡啜飲一杯咖啡，享受悠遊自在的午後風情。

位在蘆竹的龍安街二段上有家看似工廠「鐵皮屋」，然這可是「大夫第」的入口處。（林宜靜 攝）

●鐵皮屋裡走入時光隧道 徽式建築驚喜不斷

機捷開通了，在A17領航站附近有家咖啡廳文青們可別錯過！「蘆竹大夫第」過去可是當地人才知的私房景點，因機捷開通便利雙北與桃園距離，桃園縣政府觀光局也大力推薦喜愛旅遊、拍照的朋友來此一遊！

「蘆竹大夫第」是座私宅，將位於安徽原裝的古典徽式書香世家宅邸運回，在此一磚一瓦、一柱一樑的回復原貌、經典重現。（林宜靜 攝）

位在蘆竹的龍安街二段上有家看似工廠「鐵皮屋」，然這可是「大夫第」的入口處，藏身在隱密處的「大夫第」位置不是那麼好找，建議可詢問一下路人。然走進「鐵皮屋」裡，就彷彿進入「時光隧道」般，映入眼簾的是一棟逾300多年的安徽古建築。

進入「蘆竹大夫第」古色古香的建築裡，彷如走進了時光隧道裡。（林宜靜 攝）

據導覽人員介紹，大夫第指古時朝列大夫、有功名之人士的府第。「蘆竹大夫第」是座私宅，主人因為喜歡中國古建築之美，將位於安徽原裝的古典徽式書香世家宅邸運回，在此一磚一瓦、一柱一樑的回復原貌、經典重現。

光影交錯下，古式門扉也有另種美。（林宜靜 攝）

這裡每一處都蘊含著傳統徽派建築之美，包含各式的木雕、石雕、磚雕，其中富含各種中國傳統的吉祥物、植物和鳥類，蝠鹿麒麟神態各異，梅蘭菊竹幽雅細緻。外觀的「馬頭牆」是徽派建築裡高出屋面的牆體，黑白相映、錯落有致，有防風、防火的功能，是當地建築的一種特殊風格。

「圓型天井」旁有「八仙過海」的精美雕刻。（林宜靜 攝）

●陽光直射「天井」來與光影捉迷藏拍美照

而走到主建築裡又是驚喜不斷！兩個「天井」座落在屋頂上方，如同房子的眼睛，是大宅院裡與外界最直接的聯繫。天氣好時陽光露臉，直洩而下的陽光灑落到古宅裡每個角落，交錯光影、雕樑畫棟、曝光人像，彷彿置身於古老電影中，來趟時光旅行！

「蘆竹大夫第」有古色古香的特色門面、精美的雕樑畫棟。（圖為「八仙過海」雕刻，取自「蘆竹大夫第」Facebook）

「天井」有分為方形與圓形，透過「天井」直射的陽光下，中除能拍美照外，在這裡能夠充分感受風的移動、鳥的細語，窺見時間的挪移;光射進、雨灑落，陽光、空氣、水在此在產生不同的情緒，感受節氣外也在光影交疊的虛實之間，想像昔日大宅院裡的歲月靜好與悲歡離合。

「八卦與太極相嵌的古井」中有「陰陽交匯水陸構，八卦佈局鬼神驚」含意。（林宜靜 攝）

在「方形天井」下方有個小水池，不時可看見烏龜在裡面游泳趣，至於「圓型天井」旁有「八仙過海」的精美雕刻，下方則是「八卦與太極相嵌的古井」裡則有「陰陽交匯水陸構，八卦佈局鬼神驚」意涵。據導覽人員解說，八卦太極池是蘆竹大夫第裡最具靈氣的位置，其上天井射進的光在此匯聚日月精華，正氣凜然，可潔淨心靈、洗滌晦暗。

在百年古宅裡喝咖啡，別有一番風情。（圖取自「蘆竹大夫第」Facebook）

●百年古宅品咖啡、機捷小旅好樂活

如拍照累了，不妨在這裡點杯咖啡、來盤下午茶，坐在古色古香桌椅間，啜飲一杯香醇拿鐵，仔細品味剛剛拍著照片，和三五好友聊聊旅行趣事！暫且放下工作、求學壓力，在安徽古宅裡品味美味的咖啡風情，來場穿越古今、橫跨中西的邂逅！

蘆竹「德馨堂」興建於清朝年間，這可視只有當時秀才才能興建的屬燕尾式建築。（林宜靜 攝）

搭乘機捷北返時，桃園縣觀光局也推薦位在A10山鼻站的「德馨堂」。蘆竹德馨堂興建於清朝年間，這可視只有當時秀才才能興建的屬燕尾式建築。因緊鄰機場捷運，當時有不少建商想收購，然後代陳姓子孫為紀念先前來台故人，將此作為祭祀追念中心。紅瓦牆建築和保存完善的裝潢，吸引許多歷史迷、好「攝」者前來！

趁著春暖花開，為自己規劃一趟小旅行吧。（圖為春櫻盛開，林宜靜 攝）

趁著機捷開通，不妨來趟小旅行吧！因應民眾交通、觀光需求，新北市政府、桃園縣政府也多在各機捷捷運站出口設有YouBike，出了捷運站後騎上單車，沐浴在春陽下，和風追逐、賞沿路櫻花綻放！旅行不一定要有目的，休息也是一種旅行的方式，趁著春暖日和，為自己安排趟機捷小旅行，感受桃園多元的觀光魅力！

(中時電子報)