台中市府新聞局辦台中國際動畫影展，春季旅展「動」起來！

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台中市府新聞局在台中春季旅展行銷台中為「生活首都、創意城市」。（盧金足攝）

台中市府新聞局進駐台中春季旅展，行銷台中市獲好評，也廣邀來旅展的民眾，展現自己的才華來參加「台中國際動畫影展」，今年活動首度向全球開放國際徵件，增設競賽類別「國際短片組」與「學生作品組」，鼓勵國內動畫創作者與全球動畫好手共同角逐總額130萬的高額獎金。

台灣唯一以動畫作為城市影展的「台中國際動畫影展」（TIAF)，從2015年首辦後讓台中市站上國際動畫舞台，受到國內外民眾及動畫界人士矚目。

新聞局表示，今年向全球開放國際徵件，增設「國際短片組」與「學生作品組」競賽，即日起開放線上報名至6月30日。

「台中國際動畫影展」在新聞局指導下，由台中市影視發展基金會舉辦，除打出超過百萬獎金及共10座獎項外，特別增設「最佳台灣短片獎」與「最佳台灣學生作品獎」推動台灣原生動畫創作，以及「傑出創作獎」獎勵專業技術人員，鼓勵產業分工要為台灣動畫產業建立獎勵模範。

台中市府打造台中成為「創意城市，生活首都」，鎖定「動畫」作為城市特色，市府爭取與文化部合作在中台灣電影中心設置「國家漫畫博物館」，盼整合台灣動畫史發展文獻，並聚合產業資源，推廣動畫產業。

(中時)