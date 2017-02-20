雷朋眼鏡因韓劇火紅 網路售仿冒品遭逮送辦
韓劇「太陽的後裔」火紅，劇中藝人宋仲基所戴的雷朋墨鏡引起風潮，陳姓男子看好市場，引進販售仿冒「RAY BAN(雷朋)」商標各款系列眼鏡及配件等，以原價2折出售，保二總隊刑事警察大隊偵二隊日前循線逮捕送辦。
警方表示，接獲線報指稱，中市有不肖業者在中市販售仿冒「RAY BAN(雷朋)」商標各款系列眼鏡及其配件等，雅虎奇摩拍賣刊登、販售以牟取不法暴利，經警方數月跟監蒐證，日前前往搜查，查扣仿冒RAY BAN商標國際精品眼鏡及眼鏡盒約100餘件等配件，初估侵權市值逾新臺幣25萬元。
陳男供稱，他發現時下年輕族群爭相模仿韓劇「太陽的後裔」劇中藝人宋仲基戴雷朋墨鏡，所以，他從中國大陸淘寶網站壓低價格大量進貨，再以精品折扣近原價約2折低價販售，販售時除標榜正廠商品且配件齊全，從中賺取豐厚利潤。
警方調查，陳男還刊登眾多眼鏡款式，藉以博取消費者信任，成交數量多達千筆，販售時間已長達2年。
(中時)
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