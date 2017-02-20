原民語言文字化 10週年成果展揭幕

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原住民族語言文字化10週年成果展開幕式今天舉行，原民會將致力於原住民族語言文字化的成果展出，並邀請許多南島語族國家駐台使節一同參與，為一個月的展期揭開序幕。

原民會今天在新莊聯合辦公大樓舉行「原住民族語言文字化10週年成果展」，展出10年來將原住民族語言文字化的成果，並邀請吉里巴斯共和國、帛琉共和國、馬來西亞、紐西蘭及印尼等南島語族國家駐台使節一同參與。

台灣是一個多民族多語言的國家，以原住民族語言來說，有16族語、42個方言別，原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）表示，原民會從2005年開始推動文字化工作，這次成果展特別選在世界母語日前一天舉行，展出10年來的成果，為的就是要呼應聯合國教科文組織並向全球宣示母語保存的重要性。

原民會表示，未來除了持續推動族語文字化外，也將推動紙本及數位教材編輯、教學教具研發及「原住民族語言發展法」的立法工作，完整保障原住民族語言的權利。

「原住民族語言文字化10週年成果展」從20日起至3月21日在新莊聯合辦公大樓1樓展場展出，分別有書寫符號區、紙本教材區、教學教具區、進階應用區及數位教材區等5個展示區，歡迎民眾前往觀展。1060220

(中央社)