牽制中國 日本擬送東協國家二手軍車
《日本經濟新聞》19日報導稱，日本政府已經確定將向東協國家無償提供陸上自衛隊二手運輸車。候選國家為菲律賓、越南、泰國、馬來西亞和印尼。在本屆國會走完法律流程後，將從今年夏天開始分別展開一對一的交涉工作。
報導指出，計劃提供的車輛為陸自規格的、適於在惡劣路況下行駛的卡車。這些車輛底盤高，可在未經硬化的路面上行駛，便於人員和物資的運送。車輛的提供需要與對像國家締結防衛裝備品和技術轉讓協定。目前日本已經與菲律賓完成了這一協定的簽署，並已啟動了與馬來西亞和印尼的談判工作。此外還將就由陸自隊員向接收國家教授操作方法等問題進行研究。
日本政府於2014年正式決定以「防衛裝備轉移三原則」替代此前原則上禁止向外國轉讓裝備品的「武器出口三原則」。在向其他國家提供或出藉以自衛隊裝備品為主的國家財產時，原本規定必須獲得對等的補償。政府為批准無償提供或出借二手裝備品，需要在本屆國會上提出並通過相關修正法案。
報導稱，無償提供二手車輛是對東協各國需求的回應。旨在擴大影響力的中國也在積極向這些國家提供二手軍車。各國此前也要求日本無償提供在車輛性能和安全性上更值得信賴的自衛隊車輛。
裝備品合作將強化與相關國家在防衛層面的聯繫。支援東協構建防衛力量也是安倍首相在美國防長馬提斯訪日之際承諾的事情。與東南亞的防衛交流在牽制中國擴大影響力方面愈發重要。
去年日本政府已經決定以每年7000美元的價格向菲律賓出借海上自衛隊的TC-90教練機，以提升該國的防衛能力。
(旺報)
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