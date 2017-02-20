NBA》勇士明星隊？四巨頭有意成就A.戴維斯
一年一度的NBA明星賽熱鬧登場，西區明星隊總教練科爾早就預言會在明星賽讓勇士4位子弟兵同時上場，果不其然，第三節就安排了史提芬柯瑞、杜蘭特、克雷湯普生與卓雷蒙格林搭配鵜鶘安東尼戴維斯，一時之間西區隊儼然成為勇士隊，但勇士4巨頭並沒有獨攬光芒，而是不斷製造機會給安東尼戴維斯，似乎有意幫助他成為今年明星賽MVP。
勇士4位球員同時入選本屆明星賽，創下西區有史以來第一次紀錄，而且柯瑞和杜蘭特還是先發球員，兩人打得還真的很不錯，替補的湯普生得分也來到雙位數，至於格林就稍嫌沉悶許多了。
安東尼戴維斯先發上陣，一上來就積極表現，出手以及命中球都是全隊最高，並且還攻下超過30分，與東區的「一眉哥」阿提托康波互別苗頭的味道相當濃厚，倘若西區最終獲勝的話，安東尼戴維斯就有機會問鼎MVP獎盃。
(中時電子報)
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