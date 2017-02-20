賴清德宣布台南鐵路地下化工程下月動工

拖延20年的台南市鐵路地下化工程，有突破性進展，台南市長賴清德今天在鐵路地下化專案照顧住宅的上樑典禮上宣布，台南鐵路地下化工程，下月可望正式動工，市府相關人員表示，鐵路地下化工程，會分三階段施工，由仁德段先，接著再進行北區與東區的工程。

(中時)