蔡總統民調回升 游盈隆：枯木逢春

台灣民意基金會20日公布最新民意調查顯示，41.4％民眾贊同總統蔡英文處理重大事件方式，和1月相比上升7.6個百分點；基金會董事長游盈隆（圖）表示，蔡總統民調「枯木逢春」。中央社記者施宗暉攝 106年2月20日

台灣民意基金會今天公布最新民意調查顯示，41.4％民眾贊同總統蔡英文處理重大事件方式，和1月相比上升7.6個百分點；基金會董事長游盈隆表示，蔡總統民調「枯木逢春」。

基金會每月發布民調，2月全國性民調，41.4％民眾贊同蔡總統處理國家大事，如人事安排和政策方式，41.3％不贊同。和上次民調相比，贊同者上升7.6個百分點，不贊同者從上次54.4％下降到41.3％。

游盈隆表示，41.4％民調依然比蔡總統剛上任時低28.5個百分點，但和去年12月及今年1月接連2個月聲望重挫相比，止跌回升，「頗有枯木逢春般的離奇感覺」。

他說，他分析有兩個因素，一個是「胡蘿蔔與棒子效應」，政府春節前後努力回應民意，包括提出新台幣8000億元經建計畫、內閣改組與提出具體年金改革方案，政府表現符合民意，人民就給胡蘿蔔；第二是元宵節和情人節剛過，台灣人傳統上過年只講好話，對當政者較寬容。

至於行政院長林全領導的內閣滿意度，33.6％滿意，52％不滿，和上次相比，滿意者上升6.4個百分點，不滿意者減少8.6個百分點，游盈隆表示，這創下近3個月最佳成績，但不滿意者仍過半，是不得民心警訊。

行政院日前局部改組，更換勞動部、衛生福利部、科技部和行政院農業委員會首長，36.6％認為改組幅度剛好，14.4％認為太大，18.7％認為太小，游盈隆說，這顯示社會對內閣改組不冷不熱，沒強烈正面肯定。

民調是台灣民意基金會委託山水民意研究公司所做，訪問日期為13日和14日，對象為全國20歲以上成年人，有效樣本1088人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.97個百分點。1060220

(中央社)