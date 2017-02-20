禽流感效應 餐飲業幾家歡樂幾家愁
禽流感疫情發燒，消費者聞禽色變加上禽類禁運禁宰，肉品量少價揚，令土雞城、烤鴨店業者叫苦連天；不過，有業者推出素食片鴨配上小黃瓜切絲，夾上餅皮沾醬料，頗受歡迎。
禽流感病毒不耐熱，衛生單位一再呼籲，只要把禽肉和蛋類完全煮熟，不用過度擔心，但仍難免消費者恐慌。
高雄市各傳統市場雞肉攤連日來乏人問津，加上貨少價揚不好賣，不少攤商索性休市，走進市場，出攤的肉販寥寥無幾。
高雄市「城裡的月光」土雞城說，因應禽流感疫情，店內不賣醉雞及油雞，也不供應生蛋及溫泉蛋，只供應全熟肉品，但來客連日來仍少了1/3；禽類肉品禁宰禁運前他進了150隻土雞，店內迄今還剩近半。
高雄市河邊餐飲集團「便宜坊」招牌烤鴨近來生意也受影響，且面臨缺貨危機，業者為可能無鴨可用大傷腦筋；業者無奈說，目前只能且戰且走，如沒貨只能跟消費者說抱歉。
由於禽流感疫情發燒，全省國際素食餐飲特別從即日起至4月22日推出懷舊手路菜，以本土蔬食及素料，做出色香味俱全的素料理；其中「全省烤舫」片鴨，以烤豆皮包裹芋泥，配上小黃切絲包上餅皮，再沾上醬汁，頗受消費者歡迎。
業者陳建草從小就對餐飲有興趣，四處到中餐廳拜師學藝，他跟過阿基師並曾隨阿基師參加廚藝比賽，後來因阿嬤愛吃素，從此研發素食料理。
陳建草一手帶出來的主廚林洋宇15年前從學徒幹起，當時對廚藝還是一張白紙，如今出師，兩人攜手讓素食料理躍上國際舞台，2014參加交通部國際美食展，隔年揮軍大陸北京以素食料理拿下2015兩岸十大名廚。
陳建草說，這次推出的手路菜包括素食片鴨都是曾躍上國際舞台的大菜，趁33週年慶活動把這些菜帶回高雄，以饗鄉親。1060220
(中央社)
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